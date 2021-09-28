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Spor Eski Galatasaraylı Al Rayyan'da
Spor

Eski Galatasaraylı Al Rayyan'da

Galatasaray'da 2019-2020 sezonunda forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, İtalya'nın Roma takımından Katar'ın Al Rayyan ekibine transfer oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 16:50:00 -
Eski Galatasaraylı Al Rayyan'da

Galatasaray'da 2019-2020 sezonunda forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi, İtalya'nın Roma takımından Katar'ın Al Rayyan ekibine transfer oldu.

Fransız teknik direktör Laurent Blanc'ın çalıştırdığı Al Rayyan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Nzonzi" ifadesi yer aldı ve Nzonzi'nin Al Rayyan formalı fotoğrafı paylaşıldı.

Geçen yıl Roma'dan Fransa'nın Rennes takımına kiralanan 32 yaşındaki Nzonzi, 39 maçta forma giymiş ve 1 gol atmıştı.

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