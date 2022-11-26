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Spor Eski futbolcu hayatını kaybetti
Spor

Eski futbolcu hayatını kaybetti

Gençlerbirliği'nin eski oyuncularından Rafet Olgaç hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 19:23:00 - 2022-11-26 19:25:43
Eski futbolcu hayatını kaybetti

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği'mizin tarihinde özel yeri olan, futbol haricinde farklı branşlarda da kulübümüzü temsil eden ve Türkiye şampiyonu olduğu 1941 yılında kırmızı-karalarımızın efsaneleri arasına adını yazdıran Rafet Olgaç'ı kaybetmenin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Gençlerbirliği'mizin efsanesi Rafet Olgaç'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Rafet Olgaç'ın cenazesinin yarın saat 15.00'te Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi.

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