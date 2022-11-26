Eski futbolcu hayatını kaybetti
Gençlerbirliği'nin eski oyuncularından Rafet Olgaç hayatını kaybetti.
Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği'mizin tarihinde özel yeri olan, futbol haricinde farklı branşlarda da kulübümüzü temsil eden ve Türkiye şampiyonu olduğu 1941 yılında kırmızı-karalarımızın efsaneleri arasına adını yazdıran Rafet Olgaç'ı kaybetmenin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Gençlerbirliği'mizin efsanesi Rafet Olgaç'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Rafet Olgaç'ın cenazesinin yarın saat 15.00'te Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği belirtildi.