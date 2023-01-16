Eski futbolcu Arda Turan'dan garip çıkış! Yok artık...

Galatasaray'ın eski futbolcu Arda Turan'dan Beşiktaş derbileriyle ilgili sürpriz çıkış... Mehmet Demirkol'un sorularını yanıtlayan Arda Turan, "Eski İnönü'de oynamaya bayılırdım. Güzel bir rüzgar, bir de güzel küfrederlerdi. Süperdi" dedi. Bunu duyunca kahkaha atan Demirkol'a Arda da gülerek eşlik etti 'Çok zevkliydi' dedi...

A Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın efsane oyuncularından Arda Turan, YouTube'da katıldığı bir programda Mehmet Demirkol'un sorularını yanıtladı.

Bir dönem Atletico Madrid'de forma giyen Arda, orada yaşadıklarını Mehmet Demirkol'a anlattı. Arda, en çok akılda kalan olayın hakeme krampon fırlatması olduğunu söyledi.

Bir anlık sinirle hakeme kramponunu fırlatan Arda, daha sonra hakemle tekrar karşılaştığını ve bir sorun yaşamadıklarını da sözlerine ekledi.

"İnönü'de güzel küfrederlerdi, süperdi"

Beşiktaş derbileriyle ilgili de konuşan Arda Turan, "Eski İnönü'de oynamaya bayılırdım, çok güzeldi. Böyle mayısta falan çok güzel bir deplasman. Güzel bir rüzgar... Bir de güzel bir küfrederler falan süperdi." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine kahkaha atan Mehmet Demirkol'a Arda gülerek, "Ağabey çok zevkliydi. Zevki oradaydı yani eğlenceliydi." dedi.