Eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'un büstüne saldırı

PARİS (AA) - Fransa'nın kuzeyindeki Hautmont semtinde eski Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'un büstü sarıya boyandı.

Hautmont semtinin de içinde bulunduğu Hauts-de-France Bölgesinin Başkanı Xavier Bertrand, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Charles de Gaulle'un büstünün sarıya boyanmasının utanç verici olduğunu ve bunun cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Bertrand'ın paylaştığı fotoğraflarda büstün üzerine "köle taciri" yazıldığı görülüyor.

Başkent Paris'in Pavillons-sur-Bois banliyösinde de hafta sonunda Gaulle'un büstü sarıya boyanmıştı.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından Belçika ve İngiltere gibi ülkelerde de sömürgeci geçmişi hatırlatan heykellere saldırılar düzenleniyor.

