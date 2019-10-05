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Eski fotoğraflardaki İstanbul'u yeni fotoğraflarla güncelleme yapıyor

Yılmaz Taş, eski İstanbul fotoğraflarında yer alan mekanların yeniden fotoğraflayarak sosyal medya hesabında oluşturduğu "Dünden Bugüne İstanbul" başlıklı sayfasında yayınlıyor.

05 Ekim 2019 Cumartesi 16:29
Eski fotoğraflardaki İstanbul'u yeni fotoğraflarla güncelleme yapıyor

Göktürk’te bir restoranın salon şefi Yılmaz Taş, eski İstanbul fotoğraflarında yer alan mekanların yeniden fotoğraflayarak sosyal medya hesabında oluşturduğu "Dünden Bugüne İstanbul" başlıklı sayfasında yayınlıyor.

İstanbul aşığı olan 47 yaşındaki Yılmaz Taş, yazılı ve görsel medyadan 1995'ten bu yana topladığı çoğu doğduğu bu kadim şehre ait binlerce fotoğrafı arşivledi.

Taş, bu fotoğrafların çekildiği bölgelerin yeni halini de kendisi fotoğraflayarak karşılaştırmalı olarak sosyal medya hesabında oluşturduğu sayfasında "Dünden Bugüne İstanbul" başlığıyla yayınlamaya başladı.

Eski ve yeni halinin birlikte görüldüğü fotoğrafların ilgi gördüğünü belirten Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'un geçirdiği değişimi insanlarla paylaşmak istediğini, bunun için proje geliştirdiğini söyledi. 

Fotoğraflar sayesinde dergide yazar oldu

Sosyal medyadaki paylaşımları sayesinde Göktürk'te yerel bir dergide İstanbul fotoğrafları üzerine düzenli olarak yazılar yazmaya başlayan Taş, "Her ay bir semtin hem eski hem de yeni fotoğraflarıyla tarihini betimliyorum. İstanbul'un 1850'lerden beri fotoğrafları var. 1850 civarında çekilmiş bir Bebek fotoğrafı var. Bebek Camisini de içine alan bir fotoğraf. Onun yeni halini de çektim. Ama binlerce eski fotoğraf var bunları da zaman buldukça gidip aynı açıdan tekrar çekiyorum." dedi. 

Taş, mekanların aynı açıdan fotoğrafını çekerken zaman içerisinde değişen İstanbul'un durumu hakkında da değerlendirmede bulunarak, şunları söyledi:

"Tabi İstanbul devamlı gelişen bir şehir. O zamanki nüfus ile şimdi arasında çok büyük fark var. Olumlu olarak gelişen yerler de var çok olumsuz gelişen yerler de var. Yani bildiğiniz 'buralar dutluktu' dediğimiz yerlerin artık pek de öyle olmadığını zaten fotoğraflarda da görüyoruz."

Sayfasında paylaştığı fotoğraflarla çevresinden çok olumlu tepkiler aldığını, bunun kendisini daha çok teşvik ettiğini ifade den Taş, eski fotoğraflarda yer alan mekanların yeni halini çekmek için gittiği İstanbul'un çeşitli semtlerindeki değişimi şaşkınlıkla gözlemlediğini ve bir nevi zamanda yolculuk yaşadığını dile getirdi.

 

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 16:29
  1. Dünden bugüne İstanbul
  2. yılmaz taş
  3. göktürk
  4. Anadolu Ajansı

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