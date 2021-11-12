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Dünya Eski Filistin Esirler Bakanı Vasfi Kabha ebediyete uğurlandı
Dünya

Eski Filistin Esirler Bakanı Vasfi Kabha ebediyete uğurlandı

Dün, Coronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat eden Eski Filistin Esirler Bakanı Vasfi Kabha, binlerce müslümanın katıldığı kalabalık bir törenle Cenin Kampı'ndaki mezarlıkta defnedildi. Vasfi Kabha işgal rejimi İsrail'in zindanlarında toplam 13 yıldan fazla esir tutulmuştu.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 17:18:00 -
Eski Filistin Esirler Bakanı Vasfi Kabha ebediyete uğurlandı

Cenin kentindeki Büyük Camii'de kılınan cenaze namazına ve Cenin Kampı'nda düzenlenen defin törenine milletvekilleri, Filistinli liderler, silahlı mücahidler ve halktan çok sayıda kişi katıldı. 62 yaşında olan Eski Bakan Kabha, Coronavirüs tedavisi gördüğü hastanede perşembe günü vefat etmişti.

Vasfi Kabha kimdir?

Cenin'in batısındaki Bertaa beldesinde dünyaya gelen Kabha, Hamas içinde çeşitli görevlerde bulundu. İsmail Heniyye başkanlığında kurulan 10'uncu Filistin Hükümeti'nde Esirler Bakanı olarak görev yaptı.

İşgal rejimi zindanlarında toplam 13 yıldan fazla esir tutulan Kabha, Detroit Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümünden 1984 yılında mezun oldu.

Su kaynakları üzerine yaptığı yüksek lisans eğitimini 1994'te başarıyla tamamlayan Kabha, muhasebe, bilgisayar, su kalitesinin ölçümü, su şebekelerinin tasarımı ve proje idaresi konularında kurslar aldı.

Vasfi Kabha'nın planlama, genel idare, standartlar konusunda da özel bir kursa katıldığı ifade edildi. (İLKHA)

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