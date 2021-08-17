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Eski Fenerli tekrar Süper Lig'de

Simon Falette yeniden Süper Lig'de.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 17:36:00 -
Eski Fenerli tekrar Süper Lig'de

Simon Falette yeniden Süper Lig'de. Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, bir dönem Fenerbahçe'de de top koşturan Gineli stoperi 3 yıllığına kadrosuna kattı. Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna Kasımpaşa beraberliği ile başlayan Atakaş Hatayspor, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Stoper arayışı içinde olan bordo-beyazlı ekip, daha önce Fenerbahçe’de yarım sezon top koşturan Gine asıllı Alman futbolcu Falette ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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