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Spor Eski Fenerbahçeli'den kızdıran sözler!
Spor

Eski Fenerbahçeli'den kızdıran sözler!

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde D Grubu'ndaki rakibi Oylmpiakos'un yıldızı eski Fenerbahçeli Valbuena, Perşembe günü oynanacak maç öncesi eski takımına gözdağı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 20:08:00 -
Eski Fenerbahçeli'den kızdıran sözler!

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde D Grubu'ndaki rakibi Oylmpiakos'un yıldızı eski Fenerbahçeli Valbuena, Perşembe günü oynanacak maç öncesi eski takımına gözdağı verdi. Valbuena, Asteras maçından sonra, "Bugün iyi oynadık ve zafer kazandık. Şimdi sıra Fenerbahçe'de" yaptığı paylaşımla Sarı-Lacivertli taraftarların tepkisini çekti
Valbuena, Asteras maçından sonra sıranın Fenerbahçe'de olduğunu belirten bir paylaşım yaptı. Fransız yıldız, Valbuena, "Bugün iyi bir zafer kazandık. Şimdi Avrupa Ligi'nde sıra Fenerbahçe'de" dedi. Bu açıklamaya Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi.Fenerbahçe ve Olympiakos arasındaki karşılaşma, Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele 19.45'te başlayacak.

 

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