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Spor Eski Fenerbahçeli yıldızın son hali ağızları açık bıraktı!
Spor

Eski Fenerbahçeli yıldızın son hali ağızları açık bıraktı!

Yeniakit Publisher
2024-04-29 16:00:00 -
Eski Fenerbahçeli yıldızın son hali ağızları açık bıraktı!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Max Kruse, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Bir dönemler Süper Lig devi Fenerbahçe'de forma giyen ve fiziğiyle adından söz ettiren Max Kruse'nin son hali sosyal medyada viral oldu.

Alman futbolcu, 2019 yılında pandemi döneminde alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini feshedip, sarı-lacivertli takıma karşı açtığı davayı kazanmıştı. Taraflar daha sonra uzlaşmaya gitmiş ve Fenerbahçe Kruse'ye 4.5 milyon euro ödemişti.

9. lig takımı BSV Al-Dersimspor forması ile sahaya çıkan Max Kruse'nin son kilolu hali sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Futbolcunun eski halini hatırlayanlar "Ne olmuş sana böyle" yorumunu yaptı.

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