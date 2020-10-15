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Spor Eski Fenerbahçeli Roberto Soldado, Türkiye'nin Real Madrid'ini açıkladı
Spor

Eski Fenerbahçeli Roberto Soldado, Türkiye'nin Real Madrid'ini açıkladı

Fenerbahçe'de geçirdiği günleri anlatan İspanyol golcü Roberto Soldado, sarı lacivertli takımı dünya devi Real Madrid'e benzetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 18:02:00 - 2020-10-15 18:07:05
Eski Fenerbahçeli Roberto Soldado, Türkiye'nin Real Madrid'ini açıkladı

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Granada'ya giden ve takımı ile beklentileri aşarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalan Roberto Soldado, sarı lacivertli kulüpteki günlerini anlattı.

Fenerbahçe'yi İspanyol devi Real Madrid'e benzeten Soldado, "Türkiye'ye giderken kuşkularım vardı ancak o tecrübeyi, pozitif deneyimi yaşamak istedim. Tarihi bir kulübe gittim. Fenerbahçe, Türkiye'nin Real Madrid'idir. Beni geliştiren bir tecrübe oldu" dedi.

"Beni çok cezbetmişti"

İngiltere macerasına da değinen İspanyol golcü, "Tottenham'a giderken, Premier Lig beni çok cezbetmişti. Çok kolay adapte olacağımı düşündüm ancak gerçek öyle olmadı. Sahada olduğum her an acı çektim. Çok fiziksel bir oyun vardı ve birçok yönden kendimle başa çıkmak zorunda kaldım. Tottenham'da mental sorunların dışında muhtemelen dil de beni çok etkiledi. Ailem Londra'ya çok adapte olamadı ve 2 zor yıl geçirdim çünkü o günlerden zevk almadım" ifadelerini kullandı.

"Takımı çok güzel bir yere taşıdık"

Soldado son olarak, Granada ile yaşadığı başarılardan söz etti ve "Granada'da harika bir sezon geçirmemizi sağlayan ana değerler, çalışmak, alçakgönüllülük, mesleğimize saygı ve azim. Bu sayede takımı çok güzel bir yere taşıdık" şeklinde konuştu.

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