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Spor

Eski Fenerbahçeli futbolcu Reyes, koronavirüse yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 11:02:12 -
Eski Fenerbahçeli futbolcu Reyes, koronavirüse yakalandı

ANKARA (AA) - Meksika Birinci Futbol Ligi (Liga MX) ekibi Tigres'te forma giyen Diego Reyes, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan Reyes, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

27 yaşındaki Meksikalı futbolcu, sağlık durumunun iyi olduğunu ve semptom göstermediğini belirterek, "Bugün sağlık otoritelerinin verdiği tavsiyelere uymanın ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Benim yaptığım hatanın aynısını yapmamanızı ve onların önerilerini takip etmenizi rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Reyes'in geçtiğimiz günlerde katıldığı bir doğum günü partisinde sosyal mesafe kurallarına dikkat etmemesi tartışmalara neden olmuştu.


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