  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li İBB’den Tuzla’da 30 bin mazlumu sokağa atma tehdidi! Genç Başkan Eren Ali Bingöl’den kendi partisine sarsılmaz isyan! Kırmızı alarm verilen İtalya'da tehlike büyüyor "Naylon Nazmi" foncuların kucağında! Gazeteciler Cemiyeti meslek örgütü mü, yoksa Haçlı fonlarıyla dönen Saadet Kulübü mü! İşgalci İsrail güney Suriye’de terör estiriyor! BM kritik Suriye raporunu açıklayarak barbarlığı ifşa etti! Adalet Bakanlığı'ndan 81 ildeki mahkemelere genelge! Gürlek: Halk düşmanlarının gözünün yaşına bakmayın! Siyonist katillerden Lübnan’da katliam çığırtkanlığı! Gözü dönen aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, barış mutabakatına karşı Netanyahu’yu kışkırttı! Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: "Yeni bir aşamadayız" Başörtülülere nefret kusmuştu! Ters kelepçe ile götürüldü, tutuklanarak cezaevine atıldı Kaçırılma olayında 500 kilo altın iddiası ABD’den petrole sınırlı esneme! İran'a geçici satış izni
Yerel Eski eniştesini otomobille ezdi!
Yerel

Eski eniştesini otomobille ezdi!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Eski eniştesini otomobille ezdi!

Kayseri’de yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Coşkun, eski kayınbiraderi S.Ö.’nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası incelemelerinde aracın Coşkun’un üzerinden geçtiği belirlenirken, S.Ö. ve yanındaki arkadaşı S.T. tutuklandı.

Kayseri’de yaşanan olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Coşkun, eski kayınbiraderi S.Ö.’nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Coşkun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan sürücü S.Ö. ile araçta bulunan arkadaşı S.T., daha sonra polisi arayarak teslim oldu.

Kaza, geçen pazar günü saat 01.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kadir Has Bulvarı’nda meydana geldi. S.Ö. idaresindeki 38 AHS 929 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Coşkun’a çarpıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Serdar Coşkun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, S.Ö.’nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, S.Ö.’nün otomobilini, kaza yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oturduğu binanın önünde park edilmiş halde buldu. S.Ö. ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı S.T., bir süre sonra polisi arayıp teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. Coşkun’un cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan kamera incelemeleri sonucu S.Ö.’nün Coşkun’a çarpıp, üzerinden otomobille geçtiği tespit edildi. Gözaltına alınan S.Ö. ve S.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESKİ ENİŞTESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Serdar Coşkun’un, S.Ö.’nün eski eniştesi olduğu, ablasından 4 yıl önce boşandığı ve aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

Kayseri'de panik dolu anlar! Aracın altından sarktığını gördüler
Kayseri'de panik dolu anlar! Aracın altından sarktığını gördüler

Yaşam

Kayseri'de panik dolu anlar! Aracın altından sarktığını gördüler

Kayseri'de büyük uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de büyük uyuşturucu operasyonu

Yerel

Kayseri'de büyük uyuşturucu operasyonu

Kayseri’de otomobilin çarptığı yaya öldü
Kayseri’de otomobilin çarptığı yaya öldü

Yerel

Kayseri’de otomobilin çarptığı yaya öldü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suç duyurusu yapılacak! Bakan Göktaş’tan "imha edilsin" sözlerine sert tepki
Gündem

Suç duyurusu yapılacak! Bakan Göktaş’tan “imha edilsin” sözlerine sert tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başörtülü kadınları hedef alan nefret içerikli sözlere tepki gösterdi... ..
Tesettürlü kadınlara yobaz saldırıya Bakan Gürlek’ten açıklama: Bu nefretle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!
Gündem

Tesettürlü kadınlara yobaz saldırıya Bakan Gürlek’ten açıklama: Bu nefretle mücadelemiz kararlılıkla sürecek!

Çektiği video ile metroda karşılaştığı tesettürlü bir kadın üzerinden inancı gereği örtünen tüm kadınların "yok edilmesi" çağrısı yapan Hati..
Terör devletinden kurnaz manevra! Siyonist İsrail ordusu kuzey sınırındaki önlemleri kaldırıyor!
Gündem

Terör devletinden kurnaz manevra! Siyonist İsrail ordusu kuzey sınırındaki önlemleri kaldırıyor!

Lübnan topraklarında vahşice işgalini sürdüren terör devleti İsrail, direniş ekseni karşısında sıkışınca yeni bir göz boyama hamlesine giriş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23