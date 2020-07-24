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Aktüel

Eski dostuna el sıkışarak verdiği sözü tuttu, büyük ikramiyeyi paylaştı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 16:38:25 -
Eski dostuna el sıkışarak verdiği sözü tuttu, büyük ikramiyeyi paylaştı

ANKARA (AA) - ABD'de yaşayan Tom Cook, yaklaşık 30 yıl önce verdiği sözü tutarak piyangodan çıkan 22 milyon doları eski dostuyla paylaştı.

BBC’nin haberine göre, uzun zamandır arkadaş olan Joe Feeney ve Tom Cook, 1992 yılında Powerball piyangosu için aralarında bir anlaşma yaptı.

El sıkışarak anlaşan iki arkadaştan biri, büyük ikramiyeyi kazanırsa bunu diğeriyle paylaşacaktı.

Tom Cook, 30 yıl sonra şanslı rakamları tutturdu ve eski dostu Feeney'i arayarak piyangoyu kazandığına dair müjde verdi.

Yaklaşık 16,7 milyon dolar nakit seçeneği almaya karar veren iki arkadaştan her birinin, vergilerin düşmesinin ardından yaklaşık 5,7 milyon dolar alacağı kaydedildi.

Büyük ikramiyeyi kazanma ihtimalinin 292 milyonda bir olduğu tahmin edilen Powerball ikramiyesini kazanan Cook, haberi aldıktan sonra emekli olmaya karar verdi.

Wisconsin Piyango Direktörü Cindy Polzin, Cook ve Feeney'i tebrik ederek, "Dostluğun gücü kazandı. Onlar için çok heyecanlıyım. " diye konuştu.

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