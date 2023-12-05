Eski Diyanet İşleri Başkanı Doğan, İstanbul'da toprağa verildi

Eski Diyanet İşleri Başkanı ve İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı (İSİLAY) Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi Doğan, Süleymaniye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Geride güzel bir hayat, örnek bir hayat bıraktı” dedi.

Ankara’da tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde hayatını kaybeden Lütfi Doğan (93) için dün ikindi namazına müteakip Hacı Bayram Veli Camii’nde cenaze namazı kılınmıştı. Lütfi Doğan için İstanbul’da Süleymaniye Camii'nde de bir tören düzenlendi. Doğan için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Eski Bakan İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan katıldı. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş’un kıldırdığı cenaze namazının ardından Lütfi Doğan cami içerisinde bulunan hazireye defnedildi.

“Geride güzel bir hayat, örnek bir hayat bıraktı”

Tören sonrası gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Değerli Hocamıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hem bilim hem siyaset adamı, fikir adamı. Siyaset ve diyanet camiamıza, ilim camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Geride güzel bir hayat, örnek bir hayat bıraktı. Yetiştirdiği insanlar, yazdığı eserler yaptığı çalışmalar geriye kalmış oldu. Millet olarak başsağlığı diliyoruz. Cenabı Allah mekanını cennet etsin. Yakınlarını da metanet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz” dedi.