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Dünya Eski devlet başkanına çetelerle iş birliğinden 14 yıl hapis cezası
Dünya

Eski devlet başkanına çetelerle iş birliğinden 14 yıl hapis cezası

Yeniakit Publisher
2023-05-30 07:19:00 -
Eski devlet başkanına çetelerle iş birliğinden 14 yıl hapis cezası

El Salvador'un eski Devlet Başkanı Mauricio Funes, "çetelerle iş birliği" yaptığı suçlamasıyla 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bölge basınında çıkan habere göre, mahkeme, Funes'in ülkede cinayet oranlarını düşürmek amacıyla çetelerle anlaşma yaptığını ve bunun karşılığında çete liderlerine cezaevlerinde bazı imtiyazlar tanındığını bildirdi.

Tanık ifadesi, bilirkişi raporu ve sanıkların ifadelerinin ardından kararını açıklayan mahkeme, Funes'i 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca eski Güvenlik Bakanı emekli General David Munguia Payes'e de benzer suçlamadan 18 yıl hapis cezası verdi.

Payes, duruşma sonundaki açıklamasında, birçok usulsüzlüğün olduğunu kabul ettiğini ancak kendisine yöneltilen suçlamaların hiçbir yasal dayanağının olmadığını savundu.

Çete liderlerinin anlaşma karşılığında cezaevlerinde partiler düzenlediği ve yasa dışı olaylara karıştığı öne sürüldü.
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Ülkede 2009-2014 yılları arasında görev yapan 64 yaşındaki Funes, 2019'da ülkesine iade edilmemek için Nikaragua vatandaşlığına geçmişti.

2009-2014 yılları arasında El Salvador'da devlet başkanlığı görevini yürüten Funes, zimmete para geçirme, yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlanmıştı. Funes, hakkında 4 farklı suçtan arama kararı bulunuyor.

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