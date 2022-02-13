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Dünya Eski Cumhurbaşkanı böyle tepki gösterdi! 'Tekrar gözden geçirin'
Dünya

Eski Cumhurbaşkanı böyle tepki gösterdi! 'Tekrar gözden geçirin'

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, ABD Başkanı Joe Biden'ın, ülkenin dondurulan 7 milyar dolarının 3,5 milyar dolarını 11 Eylül kurbanlarının halen süren hukuki süreçleri ve tazminat talepleri için ayırması kararını tekrar gözden geçirmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 18:20:00 -
Eski Cumhurbaşkanı böyle tepki gösterdi! 'Tekrar gözden geçirin'

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, ABD Başkanı Joe Biden'ın, ülkenin dondurulan 7 milyar dolarının 3,5 milyar dolarını 11 Eylül kurbanlarının halen devam eden hukuki süreçleri ve tazminat talepleri için ayırması kararını tekrar gözden geçirmesini istedi.

Karzai, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, Biden'in ABD başkan yardımcısıyken, El Kaide Lideri Usame bin Ladin'in Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın Abbottabad şehrinde düzenlenen bir operasyonda öldürüldüğünü çok iyi bildiğini söyledi.

Usame bin Ladin'in Afganistan'a Afganlar tarafından değil, yabancılar tarafından getirildiğini ifade eden Karzai, bu nedenle Afgan halkının da terör kurbanı olduğunun altını çizdi.

Hamid Karzai, Usame bin Ladin'in terör faaliyetlerinin bedelini Afganistan halkının ödememesi gerektiğini vurguladı.

Söz konusu paraların Afganistan halkına ait olduğunu dile getiren Karzai, "Afganistan halkı terör kurbanıdır, ABD nasıl olur da bir terör kurbanı ülkeden tazminat alabilir. Amerikan halkına ve dünyaya sesleniyorum, yoksul bir ulusu suçlayıp nasıl parasına el koyabilirler?" dedi.

Biden imzalamıştı

ABD Başkanı Joe Biden, imzaladığı kararnameyle Afganistan Merkez Bankasının dondurulmuş 7 milyar dolarının tamamının kullanıma açılmasına ve bu paranın 3,5 milyar dolarlık kısmının insani yardım temelinde doğrudan Afgan halkına aktarılmasına karar vermişti.

Biden, kalan 3,5 milyar doların ise 11 Eylül kurbanlarının halen devam eden hukuki süreçleri ve tazminat talepleri için ayrılması yönünde adım atmıştı.

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