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Eski çoraplar nasıl değerlendirilir?

Tekleri kaybolan ve eskiyen çoraplar genellikle atılır. Ancak siz de bu yöntemleri deneyerek eskiyen çoraplarınızı atmadan değerlendirebilirsiniz.

15 Temmuz 2018 Pazar 18:16
Eski çoraplar nasıl değerlendirilir?

Hemen hemen herkesin evinde eski ve teki kaybolmuş çoraplar bulunur. Çekmecenizde duran ve bu hiç bir işe yaramayan çorapları işe yarar hale getirebilirsiniz.

SABUN

Küçük parçalara ayrılmış sabunlarınızı çorabın içine doldurun ve elinizi o şekilde yıkayın. Bu yöntem küçük parçaların lavabonuza düşmesini önlerken artık sabunların değerlendirilmesini sağlayacaksınız.

SOĞAN VE SARIMSAK

Soğan ve sarımsaklarınızı çorapların içine koyun ve her birinin arasına düğüm atarak yerleştirin ve kilerinize asın. Birbirlerine temas etmedikleri için daha uzun ömürlü olacaklardır.

KÜÇÜK OBJELERİ BULUN

Süpürgenizin ucunu çorabınıza geçirin. Ardından çalıştırın. Kaybettiğiniz küçük objeler süpürgenin içine kaçmadan elinizde olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 18:16
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