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Gündem Eski CHP'liden bomba iddia! 'Tuncay Özkan, Kılıçdaroğlu'nu gazlıyor, çünkü...'
Gündem

Eski CHP'liden bomba iddia! 'Tuncay Özkan, Kılıçdaroğlu'nu gazlıyor, çünkü...'

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 25 milyon lira rüşvet istediği iddia edilen eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün, Tuncay Özkan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığı için gazladığını sebebinin ise onun yerine geçmek olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 15:27:00 -

Haber Global kanalında Buket Aydın'ın sunduğu 'Koltuk' programına konuk olan eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün, bomba açıklamalarda bulundu. Aygün, olası bir erken seçimde muhalefetin çatı adayının kim olcağına dair süren konuşma esnasında Tuncay Özkan'ın, CHP Genel Başkanı olmak istediğini açıkladı.

Aygün doğruladı

Sinan Aygün, Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı'nın yerine geçmek isteyenlerin, onu çatı adayı olması yönünde gazladığını belirtti. Aygün'ün bu açıklaması üzerine sunucu Buket Aydın, Kılıçdaroğlu'nun en fazla Cumhurbaşkanı adaylığından bahseden kişinin Tuncay Özkan olduğunu söyleyince, Aygün, Aydın'ın bu çıkarımını doğruladı.

Mansur Yavaş'ın 25 milyon rüşvet isteğini ifşa etmişti

Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda eski CHP'li Sinan Aygün, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 2 CHP'li belediye meclis üyesinin kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediğini iddia etmiş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

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Yorumlar

misafir

Helal olsun Sen gerçek CHP lisin Sinan Aygün, Seni Salladilar ama Yıkamadilar.
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