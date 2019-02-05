Eski CHP'li vekil açıkladı: CHP diye bir parti kalmayacak

Eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, CHP'nin taban oylarını tamamen kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ileri sürerek, "CHP diye bir parti kalmayacak artık. HDP-PKK ilişkisi saklı değil. PKK'nın mücadelesi ve amacı belli. Seçimler öncesi olağanlaştırılan ittifaklar, örtülü destekler adeta ihanet gibi" dedi.

Diriliş Postası'ndan Vahap Söztutan'a konuşan Şahin Mengü, CHP'nin kimliği ve özünden uzaklaştırıldığını savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi çizgisinden çıkardığını iddia eden Mengü, HDP'yle gidilecek bir yol, varılacak bir hedef, kazanılacak bir seçim başarısı olamayacağını söyledi.

Mengü, 31 Mart'taki seçimler için kurgulanan stratejilerin boşa çıkacağını, beklentilerin karşılık bulmayacağını ifade etti.

Siyasi partiler arasında ‘diyalog' olmasını savunan Mengü, "Ancak CHP'nin kendi içinden bir ‘sosyal demokrat' aday bulamayıp kazanacağı yerleri başka partilere bırakması, sanki bilerek ve isteyerek, geleneklerin bozulduğuna işaret gibi duruyor" dedi.

"Gerçek CHP'liler parti kadrolarından uzaklaştırılıyor"

Mengü, ‘CHP'nin kendi insan kaynağı yok mu' diye sorarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'un ilçeleri ve bazı büyükşehirler ve kimi illerin HDP'ye bırakılması doğru değil. Gerçek CHP'liler parti kadrolarından uzaklaştırılıyor. Tavandaki partililer gibi taban da küstürülüyor. Seçmenler, sandıkları boykot edebilir. Demokratik hiçbir ülkede bu kadar seçim kaybeden bir lider, makamında kalamaz. Kazanan değişmiyorsa, demek ki kaybedenin değişmesi gerekiyor."

"CHP'nin gerçekten ulusalcı olanlara bırakılmasının vakti geldi de geçiyor" diyerek muhalefettekilere çağrı yapan Mengü, "Ülke bütünlüğüne kast edenlerle kol kola yürünmez. HDP'ye bu kadar destek olmak, CHP'nin kurumsal kimliğine de aykırı aslında" dedi.

"Demokrasi başka, diyalog başka"

Kılıçdaroğlu'nun yönetiminde partinin taban oylarını tamamen kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Mengü, "Demokrasi başka, diyalog başka, karanlık ilişkiler bambaşkadır. Senin oy verdiğin, el verdiğin parti, ülkenin bütünlüğüne karşı ise terörü destekliyor ise orada zaten demokrasi söz konusu değildir" diye konuştu.

Mengü, Kılıçdaroğlu'nun yönetiminde CHP'nin taban oylarını tamamen kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu ileri sürerek, "CHP diye bir parti kalmayacak artık. HDP-PKK ilişkisi saklı değil. PKK'nın mücadelesi ve amacı belli… Seçimler öncesi olağanlaştırılan ittifaklar, örtülü destekler adeta ihanet gibi" ifadelerini kullandı.

"Aday listesi antidemokratik şekilde tasarlandı"

'Genel başkan' olarak her konuda 'tek karar verici' olmanın doğru olmadığını belirten Mengü, "Ön seçim yöntemi dışındaki ihtimal baskıları yansıtıyor. Adaylar konusunda bazı talimatlar var veya birilerinin çaresiz gibi aday olması gerekiyor sanki. Antidemokratik usuller ile bir aday listesi çıkarıldı. Tepkiler büyüyor. İstifalar, boykotlar, protestolar haksız sayılmaz. Parti içinde adeta bölücü bir kadro var. Siyasi partiler birbirleri ile iletişim kursunlar. Bu gelişmişliği gösterir. Ancak bu kadar iç içe hareket etmek, kol kola yürümek CHP'nin köklerini inkar etmek olur" değerlendirmesinde bulundu.

Mengü, CHP'nin ivedi şekilde kendine gelmesi, kendine dönmesi gerektiğini söyledi ve önlerinde bulunan takvimin de 31 Mart'tan sonrasını işaret ettiğini belirtti.