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Aktüel

Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen için cemevinde tören düzenlendi

Merhum Doğan Taşdelen'in eşi İlksen Taşdelen ve oğlu Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in taziyeleri kabul ettiği törene, CHP yöneticileri, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 11:29:35 -
Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen için cemevinde tören düzenlendi

ANKARA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını yitiren eski Çankaya Belediye Başkanı Mehmet Doğan Taşdelen için Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde tören düzenlendi.

Bodrum'da önceki gün denizde yüzerken fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede 71 yaşında hayatını kaydeden Taşdelen için düzenlenen törende, eşi İlksen Taşdelen ve oğlu Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen taziyeleri kabul etti.

Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'ndeki törende, Taşdelen'in naaşı başında dualar edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çelenk gönderirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bazı CHP milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


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