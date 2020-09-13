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Aktüel Eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Ali Çebi son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Ali Çebi son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 16:52:26 -
Eski Büyükçekmece Belediye Başkanı Ali Çebi son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de 1984-1994 yıllarında Belediye Başkanlığı yapan ve dün tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden Ali Çebi'nin cenazesi toprağa verildi.

Çebi için ilk tören görev yaptığı Büyükçekmece Belediye Başkanlığı önünde gerçekleşti.

Törene, Ali Çebi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile vatandaşlar katıldı.

Ali Çebi'nin cenazesi, Büyükçekmece Kuba Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çebi'yi, 30 yıla yakındır tanıdığını ifade ederek, "Bu bölgenin, bu coğrafyanın 40 yıla yakın etkin bir tarihi var. Silivri'den Bakırköy'e kadar olan bu coğrafyanın etkin tarihinin en kıymetli, buralara en fazla hizmeti geçmiş insanlarından birisidir rahmetli Ali Çebi. Hürmetimizi ve kendisine olan saygımızı her yerde dile getirmişizdir." diye konuştu.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de Ali Çebi’nin vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Ali Çebi sadece belediye başkanımız değildi. Ailemizin büyüğüydü. Çok uzun zaman birlikte çalıştık. Çok hümanistti. Büyükçekmece’nin ilçe statüsüne kavuşmasında önemli rol üstlendi. Biz de onun bıraktığı görevi o günden bugüne sürdürerek Büyükçekmece’yi Türkiye’de parlayan yıldız haline getirdik." ifadelerini kullandı.



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