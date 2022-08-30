Eski Bursasporlu yıldız Akyazı’ya geliyor!

Transfer döneminin bitimine az kalmışken kadrosuna takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Cedric Bakambu'yu gündemine aldı.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda da şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor.

Transfer döneminde son olarak Marc Bartra, Enis Bardhi ve Jean-Philippe Gbamin'i kadrosuna katan bordo-mavili ekip, hücum bölgesi için bir takviye daha yapmak istiyor.

Transfer sezonunun bitimine kısa süre kala Fırtına'nın gündemine Marsilya forması giyen Cedric Bakambu girdi.

Bordo-mavili yönetim, 31 yaşındaki forvet oyuncusuna resmi teklif yaptı. Oyuncu da kulübüne ayrılmak istediğini bildirdi. Görüşmeler devam ederken transfer sürecinin hızlı ilerlediği de bildirildi.

Daha önce ülkemizde forma giydi

Cedric Bakambu, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonunda ülkemizde Bursaspor formasını terletmişti.

İlk sezonunda yeşil-beyazlılarla 39 maça çıkan Demokratik Kongolu oyuncu, 21 gol kaydetti. İkinci sezonunda yalnızca 1 maça çıkan Bakambu, 2015-2016 yaz transfer döneminde Bursaspor'dan Villarreal'e transfer olmuştu.