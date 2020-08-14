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Aktüel

Eski belediye çöplüğünde çiçekler açacak

Sakarya'da belediye çöplüğü olarak kullanılan alanı ıslah ederek tarıma elverişli hale getiren tarım firması, yetiştirilecek süs bitkilerini ihraç ederek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlıyor - Firmanın ortaklarından Nebil Çelebi: - "Çöplüğün bulunduğu alan, köye ve etrafa çevre kirliliği bakımından ciddi sıkıntılar oluşturuyordu. Buraya talip olduk. Süs bitkiciliği konusunda denemelerimizi tamamladık. Önümüzdeki seneden itibaren ciddi sayıda üretime başlayacağız"

Yeniakit Publisher
2020-08-14 11:04:32 -
Eski belediye çöplüğünde çiçekler açacak

SAKARYA (AA) - ÖMER FARUK CEBECİ - Sakarya'da bir tarım firması, eski belediye çöplüğünü ıslah ederek tarıma elverişli hale getirdiği alanda yetiştireceği süs bitkisi ve fidanları yurt dışına gönderecek.

Arifiye ilçesi Kirazca mevkisindeki yaklaşık 200 dönümlük eski çöp alanını kiralayan Arokarya Fidancılık ve Tarım firması yetkilileri, çöp ve sudan arındırılan alana 5 bin kamyon zemin malzemesi döktü.

Islah çalışmasının tamamlanmasının ardından alana, farklı türde süs bitkileri ve fidanlar dikildi.

Firmanın ortağı Nebil Çelebi, AA muhabirine, Erenler ilçesinde yaklaşık 400 dönümlük arazilerinde faaliyetlerini sürdürdüklerini, belediyenin eski çöplüğünü de kiralayarak ıslah çalışmalarını 2 yıl önce başlattıklarını söyledi.

Islah çalışmalarını tamamladıklarını anlatan Çelebi, dolgu bahçe toprağı ve diğer gübrelerle besleyerek, alanın süs bitkisi yetiştirmeye uygun hale getirdiklerini aktardı.

Çelebi, arazinin tarıma kazandırılmasının birçok açıdan faydalı olduğuna işaret ederek, "Çöplüğün bulunduğu alan, köye ve etrafa çevre kirliliği bakımından ciddi sıkıntılar oluşturuyordu. Buraya talip olduk. Süs bitkiciliği konusunda denemelerimizi tamamladık. Önümüzdeki seneden itibaren ciddi sayıda üretime başlayacağız." diye konuştu

- "Amacımız ithalatın önüne geçmek"

Asıl amaçlarının ithalatın önüne geçmek olduğunu dile getiren Çelebi, şöyle devam etti:

"Türkiye'de süs bitkiciliği çok gelişmiş bir sektör değildi. Son 10 yıl içerisinde bir gelişme gösterdi ama ağırlık ithalata dayalı. Türkiye'de 5-6 milyar dolar civarında ithalat yapılmakta bu sektörde. Bizim gibi üreticilerin artmasıyla ithalatın önüne geçilip, ihracata yönelik çalışmalar olacak. Sektörde son birkaç sene içerisinde özellikle Türk cumhuriyetlerine ve komşu ülkelere ciddi anlamda ihracat var. Biz de aynı şekilde çalışıyoruz."

Çöplüğün eski halinin çok kötü görüntüye sahip olduğunu aktaran Çelebi, alanın yakınındaki Sakarya Nehri'ne de zarar verdiğini ifade etti.

Çelebi, tonlarca çöp ve kirli suyun yer altı sularına karışarak zarar verdiğini, ıslah çalışmalarının bölgeye ve nehre de katkı sağladığını vurguladı.

Sektörle ilgili devlet desteğinin artmasını beklediklerini belirten Çelebi, merkezi ve yerel yönetimin bu konuya hassasiyet göstermesini arzu ettiklerini söyledi.

Çelebi, teşvikten ziyade desteklerin sektörü canlandıracağına işaret ederek, "İthalatın önlenmesi için yerli üreticilere ağırlık verilmesini talep ediyoruz." dedi.

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