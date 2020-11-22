  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Eski belediye başkanı koronavirüse yenik düştü
Gündem

Eski belediye başkanı koronavirüse yenik düştü

Eski Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Duran (71), koronavirüs tedavisi gördüğü İstanbul'daki özel hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 19:33:00 -
Eski belediye başkanı koronavirüse yenik düştü

Sakarya’nın büyükşehir olmasının ardından dönemin Adapazarı Belediye Başkanı olarak Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yapan Aziz Duran, bir süre önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle İstanbul’da özel hastanede tedavi altına alındı.

Solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınan ve entübe edilen Duran, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Duran’ın cenazesinin İstanbul’dan Sakarya’ya getirilerek Adapazarı ilçesinde bulunan Emirdağ Aile Kabristanlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'ın sözlerine cevap
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'ın sözlerine cevap

AK Parti il kongrelerinde video konferans yöntemiyle konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arı..
Koronavirüse yakalanan İbrahim Kalın: Belirlendiği anda Cumhurbaşkanımızdan uzaklaştım!
Siyaset

Koronavirüse yakalanan İbrahim Kalın: Belirlendiği anda Cumhurbaşkanımızdan uzaklaştım!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğini bir öncelik olarak gördüklerini belirterek, "Türkiye ile AB’nin ekon..
AK Parti ile ilgili çarpıcı detay! Optimar Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı
Siyaset

AK Parti ile ilgili çarpıcı detay! Optimar Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı

Optimar Araştırma Şirketi sahibi Hilmi Daşdemir, 'Yeni dönemin siyasal kodları' başlıklı yazısında Türkiye'deki siyasi iklimi ve son anket s..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay