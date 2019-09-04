0553 313 94 23

Eski Başhekim Çalaşyer son yolculuğuna uğurlandı

Aydın’da, bir süredir tedavi gördüğü hastalık sonucu dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Atatürk Hastanesi eski başhekimlerinden Dr.

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:37
Eski Başhekim Çalaşyer son yolculuğuna uğurlandı

Aydın’da, bir süredir tedavi gördüğü hastalık sonucu dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Atatürk Hastanesi eski başhekimlerinden Dr. İlkkan Çalaşyer, son yolculuğuna uğurlandı.


Uzun bir süredir Pankreas kanseri nedeniyle İzmir’deki özel bir hastanede tedavi gören Dr. İlkkan Çalaşyer amansız hastalığa yenik düşerek dün akşam hastanede hayatını kaybetti. Aydın Atatürk Hastanesi eski Başhekimlerinden Dr. Çalaşyer için hastane önünden tören düzenlendi.Aydın Atatürk Hastanesi Başhekimi Dr. Niyazi Kocakaplan törende yaptığı konuşmada, “Dr. İlkkan Çalaşyer hastanemizde 2000 yılında göreve başlamış olup, bugüne kadar üstün hizmet ve gayretle emeği geçmiştir. 2005-2007 yıllarında sağlıkta dönüşümün zor olduğu dönemlerde hastanemizde Başhekimlik yapmış olup, hastanemize nitelikli bir vasıf kazandırarak ülke çapında yer etmesini sağlamıştır. Üstün çalışkanlığının yanında sevilen bir kişi olması, herkesin gönlünde taht kurmuştur. Hakkın rahmetine kavuşan arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabır dilerim” dedi.


Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ndeki törenin ardından Dr. Çalaşyer’in cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından İzmir Bornova Hacılarkırı Mezarlığı’nda defnedildi.


Cenaze törenine Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, Çalaşyer ailesi, sağlık çalışanları, çalışma arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Arıtman: "HDP derhal kapatılmalıdır”
    1. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel..
    2. Kirli köpeği gören taksicilerden..
    3. Burhaniye’de Halk Sağlığı Haftası..
    4. Bekçilerin yakaladığı şüpheli..
    5. Karabük’te tarihi eser operasyonu
    6. Kdz. Ereğli’ye 20 halk otobüsü, 30..
    7. Digor Belediyesi alt yapı çalışmaları..
    8. Astral seyahat konulu ilk film vizyonda
    9. Safranbolu Belediyesinden "Engelsiz..
    10. Üvey oğlu tarafından 4 çocuğuyla..
    11. Galatasaray resmen başvurdu! İşte TT..
    12. Yıldırım: “Ar-Ge merkezleri ile..
    13. Karabük’te okul bahçeleri yıkanıyor
    14. Reel efektif döviz kuru endeksi..
    15. Başkan Doğan üniversiteyi kazanan..
    16. Mide ve bağırsaklarından eroin çıktı
    17. GAİB’ten 187 ülkeye 5,7 milyar dolar..
    18. Çin salatalığı nedir? Çin salatalığı..
    19. 10. İngiltere-Türkiye İş Forumu..
    20. Toroslar Belediyesi, okulları boyamaya..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!