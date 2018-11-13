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Eski başbakan Macaristan'a sığınma talebinde bulundu

Makedonya'da hakkında arama kararı çıkarılan eski başbakan Nikola Gruevski'nin Macaristan'a sığınma talebinde bulunduğu öğrenildi.

13 Kasım 2018 Salı 16:58
Eski başbakan Macaristan'a sığınma talebinde bulundu

Aranan eski Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski’nin Macaristan'da olduğu ve orada siyasi sığınma talebinde bulunacağı ortaya çıktı.

Başbakanlığı döneminde yaklaşık 600 bin avro değerindeki lüks otomobilin yasa dışı satın alınması nedeniyle geçtiğimiz aylarda 2 yıl hapse mahkum edilen ve cezasını çekmesi için aranan eski Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski'nin Macaristan'da olduğu ortaya çıktı.

"Ölüm tehdidi aldım"

Makedonya'da siyasi sığınma talebinde bulunacağını belirten Gruevski, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Son günlerde birçok ölüm tehdidi aldım. Şimdi, Macar makamlarından siyasi sığınma talebinde bulunmak üzere geldiğim Budapeşte'deyim. Makedon davasına daima sadık kalacağım “dedi.

Gruevski, birkaç ay önce Macaristan Başbakan Viktor Orban tarafından bir davet almıştı. Orbann’la ilişkilerinin iyi olduğu bilinen Gruevski'nin pasaportu Makedon yetkililerin elinde olduğu için bu mümkün olmamıştı.

Macaristan polisi, yolsuzluk davasıyla ilgili iki yıl hapis cezasına çarptırılması gerektiği için Gruevski için arama emri çıkarmıştı.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 16:58
  1. Makedonya
  2. Macaristan

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