Eski Balıkesir Belediye Başkanının kızının ölü bulunması Dün evinde ölü bulunan eski Balıkesir Belediye Başkanı Sami Gökdeniz'in kızı Ebru Gökdeniz defnedildi

BALIKESİR (AA) - Evinde ölü bulunan eski Balıkesir Belediye Başkanı Sami Gökdeniz'in kızı Ebru Gökdeniz toprağa verildi. Bursa Adli Tıp Kurumu morgundan alınan avukat Ebru Gökdeniz'in (39) cenazesi, Bahçelievler Mahallesi Lozan Sokak'taki evine getirildi. Gökdeniz'in cenazesi, okunan duaların ardından götürüldüğü Zağnos Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra Başçeşme Kabristanı'ndaki aile mezarlığına defnedildi. Taziyeleri kabul eden Sami Gökdeniz, kızının arkadaşlarını görünce gözyaşlarını tutamadı. Cenaze namazına, Gökdeniz ailesinin akraba ve yakınlarıyla AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Pakize Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve vatandaşlar katıldı. Sami Gökdeniz, dün Bahçelievler Mahallesi Fazlı Sokak'taki evine geldiğinde kızı Ebru Gökdeniz'in odasında hareketsiz halde yattığını görmüş, eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Ebru Gökdeniz'in yaşamını yitirdiğini tespit etmişti. Yapılan ilk kontrollerde Gökdeniz'in kalp krizi geçirdiği belirlenmişti.

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