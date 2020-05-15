  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'yi yandaşlıkla suçlayan CHP'de Vedat Kazıcı depremi

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindekilerden oluşan heyet yardım dağıtımını şova çevirdi

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri
için kalan
Aktüel

Eski bakanlardan Musa Demirci vefat etti

Yeniakit Publisher
2020-05-15 13:49:18 -
Eski bakanlardan Musa Demirci vefat etti

SİVAS (AA) - Eski bakanlardan Musa Demirci, 78 yaşında Ankara'da vefat etti.

Tarım ve Köy İşleri Bakanı olarak görev yapan 19, 20, 21'inci Dönem Sivas Milletvekili Demirci, beyin kanaması nedeniyle bir süredir Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Demirci'nin cenazesinin yarın Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı'nda düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Musa Demirci, 1942 yılında Sivas’ta doğdu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitiren Demirci, Kahramanmaraş Teknik Ziraat Müdürü, Erzurum Ziraat Başmüdürü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdür Muavini, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Aydın Tarım Müdürü olarak görev yaptı.

19, 20 ve 21’inci Dönem Sivas Milletvekili olan Demirci, 28 Haziran 1996-30 Haziran 1997 arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı görevini yürüttü.

Refah, Fazilet, Saadet, Has ve AK Parti'de çeşitli görevler alan Demirci, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan, Demirci'nin vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

Ayhan, 19, 20 ve 21. Dönem Sivas Milletvekilliği ile Tarım ve Köyişleri Bakanı olarak ülkeye ve şehre değerli hizmetler kazandıran Demirci'ye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı