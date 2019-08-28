Eski bakanın 11 Ağustos'ta Yargıtay'ın sitesine girip AK Parti'den istifa ettiği ortaya çıktı

Sezai Erhan Yeniakit.com.tr

Eski Başbakan Yardımcısı Prof.Dr.Beşir Atalay, AK Parti’den istifa etti.

AK Parti’den istifa eden ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski bakan Ali Babacan'ın ardından eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin de partisinden istifa etmişti.

10 Temmuz’da istifa eden Sadullah Ergin’den bir ay sonra yani 11 Ağustos’ta Beşir Atalay’ın Yargıtay’ın web sitesine girerek ‘parti üyeliğinden ayrılma’ bölümünden istifa ettiği öğrenildi.

1 Nisan 1947'de Kırıkkale Keskin'de doğdu. Baba adı Mehmet, anne adı Memduha'dır. Sosyolog ve Öğretim Üyesi; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. Sosyoloji doçenti ve profesörü oldu.

Erzurum Atatürk Üniversitesinde Öğretim Üyeliği, ABD Michigan Üniversitesinde Ziyaretçi Öğretim Üyeliği, DPT'de Sosyal Planlama Daire Başkanlığı, Marmara Üniversitesinde Öğretim Üyeliği, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. Kırıkkale Üniversitesi Kurucu Rektörü, Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi Koordinatörü olarak çalıştı. Çeşitli kitap, makale ve tebliğleri yayımlandı.

22 ve 23. Dönemde Ankara, 24. Dönemde Kırıkkale Milletvekili seçildi. 58 ve 59. Hükümetlerde Devlet Bakanlığı, 60. Hükümette İçişleri Bakanlığı, 61. Hükümette Başbakan Yardımcılığı yaptı.