Eski bakandan sert eleştiri: Bu tablo CHP'ye hiç yakışmadı

Eski Devlet Bakanı CHP'li Önay Alpago, özel bir televizyon kanalında CHP’nin belediye başkan adaylarını değerlendirdi. 'Bu tablo CHP’ye yakışmadı' diyen Alpago, ön seçimin yapılmamasının bu tabloyu getirdiğini söyledi. Kılıçdaroğlu’nun daha önce ön seçim sözü verdiğini hatırlatan Alpago, şimdiki sinerji eksikliğinin buna bağlı olduğunu söyledi.

CHP’nin İzmir’in de aralarında olduğu 145 belediye başkan adayı belirleme sürecine bir tepki de eski Devlet Bakanı Önay Alpago’dan geldi. CHP bu süreci daha doğru yönetebilirdi, böyle bir fırsatı kullanamadı diyen Alpago, bunun sebebinin zamanında ön seçim yapılmaması olduğunu söyledi



CHP üyelerinin katıldığı ön seçime bütün partililerin saygı duyacağını ileri süren Alpago, Kılıçdaroğlu’nun bir kurultayda ‘Her seçimde, her zaman, her koşulda ön seçim yapacağız” dediğini hatırlattı.

“Kadıköy'de ön seçim yapılsaydı"

İmamoğlu’nun seçim gezilerini yalnız yaptığını söyleyen Alpago, bunun ön seçim yapılmadığı için, hazırlıksızlık sonucu olduğunu söyledi. Kadıköy’de 20.000 CHP’li üye olduğunu ama ön seçim yapılmadığını söyleyen Alpago, çok sert ve haksızlıkların olduğu bir sonuç çıktığını söyledi.

''Az kadın aday ayıbımızdır"

Kadın adayların azlarına dikkat çeken Alpago, "Kadınlara siyasi hakları veren, büyük Atatürk'ün kurduğu bir siyasi partide, bu kadar az kadın aday olmasını hiç içime sindiremiyorum" dedi. CHP’nin İstanbul, Ankara ve İzmir’de çok az kadın aday gösterdiğini söyleyen Alpago, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''CHP İstanbul’da sadece Eyüp’te kadın aday gösterdi. İzmir’de Seferihisar dışında hiç kadın aday yok. Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi ile karşılaştırmıyorum. CHP’de bu kadar az kadın aday olması bizim ayıbımızdır”