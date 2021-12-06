Eski Bakandan güzel fikir: Yapı polisliği kurulsun

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, son yıllardaki aşırı hava olaylarına dikkat çekmek için açıklamalarda bulundu. Şu an AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili olan aynı zamanda TBMM Küresel İklim Değişikline ilişkin Araştırma Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Eroğlu, sözlerine geçtiğimiz hafta yaşanılan lodosa değinerek başladı. Veysel Eroğlu “Bu fırtına gösterdi ki her dört binadan birinin çatısı rüzgâra ve kara dayanıksız. Bu büyük bir tehlike” dedi.

Binaların her türlü tabii olaya karşı dayanıklı olması gerektiğini vurgulayan Eroğlu “Yaşanan fırtınada çatılar, reklam panoları, levhalar uçarak birçok kişi hayatından etti ve yaraladı. Bu hava hadiseleri neticesinde yaşanan zararların en aza indirilmesi için bütün şehir ve ilçelerde bir heyet teşkil edilmesi faydalı olur. Bu heyette Valilik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AFAD, İtfaiye, Belediyelerin fen ve imar işleri müdürlüklerinden birer yetkili bulunmalı. Teşkil edilecek söz konusu bu heyet ve alt birimleri, mevcut yapılardaki; çatılar, sundurmalar ve yapılmış ilave müştemilatların fırtına, hortum gibi aşırı hava hadiselerine karşı dayanıklılığını incelemeli. Bunun neticesinde gerekli tedbirlerin alınması için bina sahiplerine ikazlar yapılmalı ve yaptırımlar uygulanmalı. Bir diğer alternatif olarak da mühendis ve mimarlardan oluşan yapı denetim uzmanlarına bölgeler taksim edilerek bu denetimler gerçekleştirilebilir. Bu sayede devletin iş yükü hafifletilmiş olur” diye konuştu.

Bazı ülkelerde yapı polisi diye adlandırılan bir kontrol mekanizması olduğunu belirten vekil Eroğlu “Bu teşkilat sürekli olarak kontrol ve denetleme yapıyor. Misal; Hollanda’da doktora sonrası çalışma yaptığım dönemde bir binanın kontrolüne şahit olmuştum. Binanın yangın kaçış merdivenlerinde; yangına karşı dayanıklı malzeme kullanılmadığı için bu binaya iskân izni verilmemişti. Benzer uygulamalar ülkemizde de hayata geçirilmeli” ifadelerini kullandı.

Veysel Eroğlu, son 20 yıldır artan şiddetli hava olayları ve afetlerin, iklim değişikliği sebebiyle daha da çoğaldığı yönünde tahminler yapıldığına da dikkat çekti. Eroğlu “Hükûmetler arası İklim Değişikliği Panelinin (IPCC) güncel iklim tahminlerine göre kuraklığın artmasıyla birlikte kum ve toz fırtınaları daha çok yaşanacak. Bu fırtınaların etki alanları giderek artacak. Bu sebeple kurak ve yarı kurak alanlarda iklime uygun bitki türleri ekilmeli. Bu sayede toprak kaybı en aza indirilir” şeklinde konuştu.