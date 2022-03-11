Eski bakan yazdı, T24 ciyakladı! Bazı ekonomistlere operasyon yapılabilir...

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"Burası Çok Önemli - Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye" adlı kitabı yayınlanan Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, Brunson 'ı anlattığı kısımda, Türkiye'deki bazı ekonomistlerin yurt dışı istihbaratı ile ilişkilerinin tespit edildiğini yazdı.

"O dönemde sosyal medya ve YouTube kanalları üzerinden yayın yapan bazı finansçıların bir kısmının yurtdışı istihbarat örgütleriyle ilişkilerinin devletimiz tarafından tespit edildiğini de burada ifade etmek isterim." diyen Albayrak, ilgili kişilere operasyon yapılabileceğinin sinyalini verdi:

Herhalde ilgili kurumlarımız bunların toplumsal algıyı zehirlemesine engel olmak için gereken tedbirleri alıyordur!

Eski bakan yazdı, T24 ciyakladıT

Berat Albayrak'ın yayınlanan kitabını haberleştiren T24, bazı ekonomistlerin yurt dışı istihbarat örgütleri ile ilişkili olduğunun tespit edilmesi karşısında panikledi.

T24, Albayrak'ın kitabındaki ilgili kısmı aktarmadan önce, "128 milyar dolar" yalanına sarılarak, eski bakanı şöyle hedef aldı:

Berat Albayrak'ın "At izinin it izine karıştığı, Hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı zamanlar" diyerek Kasım 2020'deki istifa edişinin ardından 16 ay geçti. Bu sürede kamuoyu önünde çok görünmedi, herhangi bir yerde söyleşi vermedi. Bugün itibariyle kendisinin Burası Çok Önemli - Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye isimli kitabı yayımlandı.

Kitap Albayrak'ın Enerji Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde 'anlatmak istediklerini' aktardığı bir metin doğal olarak. 128 milyar doların hangi koşullarda kime satıldığı sorusu da istifa kararına götüren süreç de yok. Kitabın en ilginç bölümlerinden biri ABD ile Türkiye arasında yaşanan Rahip Brunson krizinin anlatıldığı kısım.