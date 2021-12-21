Eski Bakan Türker: Kefen parasını dolara bağlayanlar...

Canlı yayında ekonomiyi yorumlayan eski Devlet Bakanı Masum Türker, "Panik kimde var. Beni en az 30 kişi aradı. Panikleri şu, yüksekten döviz almışlar , düşmeye devam ederse ne olacak. Bunu soranlar bankalar değil, mevduatlar değil, çok büyük zengin olan değil. Onlar paniklemiş, onlar paralarının değerini korumak istiyorlar, yaşamak istiyorlar. Bu da şeydir kefen parasıdır. Kefen parasını garantiye bağlayanlar şu anda endişeli" ifadelerini kullandı.