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Eski Bakan Türker: Kefen parasını dolara bağlayanlar...

CNNTürk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında konuşan eski Devlet Bakanı Masum Türker, döviz kurlarındaki düşüş nedeniyle birçok kişinin kendisini arayıp yakındığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 03:31:00 - 2021-12-21 03:31:51

Canlı yayında ekonomiyi yorumlayan eski Devlet Bakanı Masum Türker, "Panik kimde var. Beni en az 30 kişi aradı. Panikleri şu, yüksekten döviz almışlar , düşmeye devam ederse ne olacak. Bunu soranlar bankalar değil, mevduatlar değil, çok büyük zengin olan değil. Onlar paniklemiş, onlar paralarının değerini korumak istiyorlar, yaşamak istiyorlar. Bu da şeydir kefen parasıdır. Kefen parasını garantiye bağlayanlar şu anda endişeli" ifadelerini kullandı.

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