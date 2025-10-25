  • İSTANBUL
Gündem Eski Bakan iyice bunamış! Namık Kemal Zeybek Atatürk’ü ilahlaştırdı!
Eski Bakan iyice bunamış! Namık Kemal Zeybek Atatürk’ü ilahlaştırdı!

Daha önce de Mustafa Kemal’e evliya diyen ve gündeme gelmek için her türlü yerde boy gösteren eski Bakan Namık Kemal Zeybek, skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

YENİAKİT HABER MERKEZİ

Çıktığı programlarda İmam hatip öğrencilerine hayvan diyen, Kur’an-ı Kerim’de namaz diye bir şey yoktur şeklinde skandal açıklamalar yaparak dini konularda ahkam kesen Zeybek, Mustafa Kemal’i ilahlaştırdı. Geçtiğimiz günlerde Atatürk evliyadır şeklinde yaptığı açıklamalara izahat getirmeye çalışan eski Bakan Zeybek, şu skandal ifadeleri kullandı: “Ben Atatürk için evliya dedim, ancak bazıları bunu kendi anlayışlarındaki evliya kavramıyla karıştırıp bana saldırıyorlar. Kızdırmayın, peygamber derim bak ha! dedim. Bana ilahlaştırıyor diyorlar, oysa ben ilahlaştırmıyorum. Atatürk hiçbir zaman ‘Enel Hak’ demedi. Deseydi, kabul ederdim.”

Yorumlar

Mikail

İnandıklarını söylüyor adına ezan mevlit kitap yazılan bütün mumyalayıp on dört yıl müzede saklayıp şavaştıklarımızın yapıtına grek tapınağına koyulan deyilmi ülkeyi haşa yaratan deyilmi şavaştıklarımızın çok sevdiği deyilmi şu yalan resimli tarihden ne zaman kurtulacağız yazmasanız yazıklar olsun.....

Mustafa

Dangalak salağın teki Namık böyle mal insanlar bir zamanlar birde bakanlık yaptı. İslam düşmanı Rum kökeni olan tipler bunlar
