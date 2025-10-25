Eski Bakan iyice bunamış! Namık Kemal Zeybek Atatürk’ü ilahlaştırdı!

YENİAKİT HABER MERKEZİ

Çıktığı programlarda İmam hatip öğrencilerine hayvan diyen, Kur’an-ı Kerim’de namaz diye bir şey yoktur şeklinde skandal açıklamalar yaparak dini konularda ahkam kesen Zeybek, Mustafa Kemal’i ilahlaştırdı. Geçtiğimiz günlerde Atatürk evliyadır şeklinde yaptığı açıklamalara izahat getirmeye çalışan eski Bakan Zeybek, şu skandal ifadeleri kullandı: “Ben Atatürk için evliya dedim, ancak bazıları bunu kendi anlayışlarındaki evliya kavramıyla karıştırıp bana saldırıyorlar. Kızdırmayın, peygamber derim bak ha! dedim. Bana ilahlaştırıyor diyorlar, oysa ben ilahlaştırmıyorum. Atatürk hiçbir zaman ‘Enel Hak’ demedi. Deseydi, kabul ederdim.”