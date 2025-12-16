ABD, 3 kaçak tekneyi vurdu

ABD, uyuşturucu kaçakçılığı rotalarına yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla yürütülen "Güney Mızrağı Operasyonu" kapsamında, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı tespit edilen üç tekneye daha saldırı düzenlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bu tekneleri işleten organizasyonların terör örgütü olarak belirlendiği vurgulandı.

ABD, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara bir yenisini daha ekledi.

ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten ortak görev gücünün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla terör örgütü olarak belirlenmiş organizasyonlar tarafından işletilen 3 tekneye ölümcül saldırılar düzenlediği bildirildi.

Elde edilen istihbaratın, hedef alınan teknelerin Doğu Pasifik'teki uyuşturucu kaçakçılığı rotaları üzerinde seyrettiğini ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Bu operasyonlar sırasında ilk teknede 3, ikinci teknede 2 ve üçüncü teknede 3 kişi olmak üzere toplam 8 erkek narko-terörist öldürülmüştür" denildi.

