  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Otomotiv Küresel elektrikli araçlar krizi beraberinde getirdi: Dünyada lider olan Volkswagen Polo gibi devler şokta
Otomotiv

Küresel elektrikli araçlar krizi beraberinde getirdi: Dünyada lider olan Volkswagen Polo gibi devler şokta

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Küresel elektrikli araçlar krizi beraberinde getirdi: Dünyada lider olan Volkswagen Polo gibi devler şokta

Volkswagen, Polo, Opel Astra, gibi dünya genelinde dev markalar fiyatlarıyla eleştirilere de neden oldu, krizi de beraberinde getirdi. Özellikle elektrikli araçlara yeşil ışık yakıldı, ücretli, emekli, çalışan herkes tarafından yoğun ilgi oldu. Yapılan son hesapta tek tek ortaya çıkan satışlar: Bir önceki yıla göre yüzde 6 artış kaydetti.

Rho Motion'un verilerine Kasım 2025 itibarıyla küresel tam elektrikli (BEV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) araç satışları bir önceki yıla göre %6 arttı. Kasım 2025'te dünya genelinde 2 milyon adet EV satıldı. Kasım satışları 2024’ün Şubat ayından bu yana görülen en düşük büyüme oranını kaydetti. Büyümedeki yavaşlama, Çin'deki doygunluk ve ABD'deki politika değişikliklerinden kaynaklandı.

Ocak-Kasım 2025 dönemi toplam satışlar ise 18,5 milyon adete ulaştı. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre %21 artış anlamına geliyor.

DEV DÜNYA LİDERLERİ ŞOKTA: ÇİN LİDER KONUMDA

Kasım ayında tüm satışların 1,3 milyon adedini Çin oluşturdu. Kasım'da büyüme yavaşladı, ancak BYD gibi markaların rekor ihracatı dikkat çekti. Çin’deki satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %3 büyüdü. Yılın tamamında da lider konumda olan Çin, 11,6 milyon satış ile bir önceki yıla göre %19 artış kaydetti.AVRUPA’DA SATIŞLAR %36 ARTTIAvrupa’daki elektrikli araç satışları, %36’lık bir artışla 400 bin seviyesine ulaşırken geçen ay 100 binin biraz üzerinde elektrikli araç teslim edilen Kuzey Amerika’da satışlar %42 geriledi. Enerji günlüğü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TRT’de Canlı Yargı İsteyen CHP, Dosya Sızınca Rahatsız Oldu! Ali Mahir’den "Şeffaflık" U-Dönüşü
Gündem

TRT’de Canlı Yargı İsteyen CHP, Dosya Sızınca Rahatsız Oldu! Ali Mahir’den “Şeffaflık” U-Dönüşü

CHP’nin yargı üzerinden sürdürdüğü ikiyüzlü siyaset bir kez daha açığa çıktı. Daha düne kadar yolsuzluk suçundan tutuklu Ekrem İmamoğlu’na i..
Özgür Özel ve saz arkadaşları mezar başında rakı içmiş
Siyaset

Özgür Özel ve saz arkadaşları mezar başında rakı içmiş

Özgür Özel’in, Veli Ağbaba ile kadeh kaldırıldığı ve Kamer Genç'in mezarı başında anma töreni yapıldığı görülürken, söz konusu skandal görün..
Silivri’de Enver Aysever ve Ekrem İmamoğlu arasında yolsuzluk tartışması! "Çek kirli elini hırsızların elini sıkmam"
Gündem

Silivri’de Enver Aysever ve Ekrem İmamoğlu arasında yolsuzluk tartışması! “Çek kirli elini hırsızların elini sıkmam”

Silivri’deki Marmara Cezaevi'nde gazeteci Enver Aysever ile Ekrem İmamoğlu arasında yolsuzluk tartışması yaşandı. Aysever, yolsuzluk, rüşvet..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23