Küresel elektrikli araçlar krizi beraberinde getirdi: Dünyada lider olan Volkswagen Polo gibi devler şokta

Rho Motion'un verilerine Kasım 2025 itibarıyla küresel tam elektrikli (BEV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) araç satışları bir önceki yıla göre %6 arttı. Kasım 2025'te dünya genelinde 2 milyon adet EV satıldı. Kasım satışları 2024’ün Şubat ayından bu yana görülen en düşük büyüme oranını kaydetti. Büyümedeki yavaşlama, Çin'deki doygunluk ve ABD'deki politika değişikliklerinden kaynaklandı.

Ocak-Kasım 2025 dönemi toplam satışlar ise 18,5 milyon adete ulaştı. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre %21 artış anlamına geliyor.

DEV DÜNYA LİDERLERİ ŞOKTA: ÇİN LİDER KONUMDA

Kasım ayında tüm satışların 1,3 milyon adedini Çin oluşturdu. Kasım'da büyüme yavaşladı, ancak BYD gibi markaların rekor ihracatı dikkat çekti. Çin’deki satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %3 büyüdü. Yılın tamamında da lider konumda olan Çin, 11,6 milyon satış ile bir önceki yıla göre %19 artış kaydetti.AVRUPA’DA SATIŞLAR %36 ARTTIAvrupa’daki elektrikli araç satışları, %36’lık bir artışla 400 bin seviyesine ulaşırken geçen ay 100 binin biraz üzerinde elektrikli araç teslim edilen Kuzey Amerika’da satışlar %42 geriledi. Enerji günlüğü