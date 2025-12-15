Küresel elektrikli araçlar krizi beraberinde getirdi: Dünyada lider olan Volkswagen Polo gibi devler şokta
Volkswagen, Polo, Opel Astra, gibi dünya genelinde dev markalar fiyatlarıyla eleştirilere de neden oldu, krizi de beraberinde getirdi. Özellikle elektrikli araçlara yeşil ışık yakıldı, ücretli, emekli, çalışan herkes tarafından yoğun ilgi oldu. Yapılan son hesapta tek tek ortaya çıkan satışlar: Bir önceki yıla göre yüzde 6 artış kaydetti.
Rho Motion'un verilerine Kasım 2025 itibarıyla küresel tam elektrikli (BEV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) araç satışları bir önceki yıla göre %6 arttı. Kasım 2025'te dünya genelinde 2 milyon adet EV satıldı. Kasım satışları 2024’ün Şubat ayından bu yana görülen en düşük büyüme oranını kaydetti. Büyümedeki yavaşlama, Çin'deki doygunluk ve ABD'deki politika değişikliklerinden kaynaklandı.
Ocak-Kasım 2025 dönemi toplam satışlar ise 18,5 milyon adete ulaştı. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre %21 artış anlamına geliyor.
DEV DÜNYA LİDERLERİ ŞOKTA: ÇİN LİDER KONUMDA
Kasım ayında tüm satışların 1,3 milyon adedini Çin oluşturdu. Kasım'da büyüme yavaşladı, ancak BYD gibi markaların rekor ihracatı dikkat çekti. Çin’deki satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %3 büyüdü. Yılın tamamında da lider konumda olan Çin, 11,6 milyon satış ile bir önceki yıla göre %19 artış kaydetti.AVRUPA’DA SATIŞLAR %36 ARTTIAvrupa’daki elektrikli araç satışları, %36’lık bir artışla 400 bin seviyesine ulaşırken geçen ay 100 binin biraz üzerinde elektrikli araç teslim edilen Kuzey Amerika’da satışlar %42 geriledi. Enerji günlüğü