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Eski Bakan: Erdoğan'ın kazanacağını düşünmüyorum

Maliye Eski Bakanı Abdüllatif Şener erken seçim kararını değerlendirdi. Şener " AK Parti ve Erdoğan'ın kazanacağını düşünmüyorum" dedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:17
Eski Bakan: Erdoğan'ın kazanacağını düşünmüyorum

Erken seçim kararını değerlendiren AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Abdüllatif Şener, “AK Parti ve MHP başta ekonomi olmak üzere Türkiye’nin şartlarının daha da kötüleşeceğini gördükleri için en az hasarla bu süreci atlamak için seçim kararı aldı. Bu seçimin kaderini Kürt seçmen belirleyecek” dedi.

‘AMAÇ MUHALEFETİ HAZIRLIKSIZ YAKALAMAK’

Erken seçim kararının alınma nedenini değerlendiren Abdüllatif Şener "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir kez daha AK Parti iktidarı lehine seçim çağrısı yapması üzerine Erdoğan-Bahçeli zirvesinden seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılması kararı çıktı. Bahçeli’nin grup toplantısında Türkiye’nin ağırlaşan şartlarına dikkat çekerek böyle bir çağrı yapması, bu kararın Türkiye’nin yönetiminden kaynaklı şartların gittikçe daha da ağırlaşacağı görülmesine bağlanıyor" dedi.

BASKIN SEÇİM

Kararı “baskın seçim” olarak nitelendiren AK Parti kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdüllatif Şener, “Bu karar yine Bahçeli’nin kılavuzluğunda bir erken seçim kararı alındığını gösteriyor. 24 Haziran hazırlık açısından çok kısa bir süreyi ifade ediyor. Acele, baskın seçime giderek muhalefeti hazırlıksız yakalamayı amaçlıyorlar. Böyle bir ortamda avantaj sağlayacaklarını düşünüyorlar” dedi.

‘BASKIN SEÇİMLE ERDOĞAN’IN SONUÇ ALABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM’

Şener, buna rağmen AK Parti’nin bu durumdan fayda sağlayamayacağını savunarak, “Ekonomi son derece kötü. Bütün gelir grupları, herkes çok zor durumda. İşsizliğin son 10 yılda en yüksek olduğu noktadayız. Enflasyonun en yüksek olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Ekonomi kötü ve bütün gelir grupları bundan etkilendi. İç ve dış siyasetten rahatsızlıklar var. Bu baskın seçimle AK Parti ve Erdoğan’ın sonuç alabileceğini düşünmüyorum. Bu durum aksine toplumun kısa sürede bu iktidardan ve kötü yönetimden kurtulmasının fırsatı olabilir. Muhalefet bunu değerlendirebilir. O yüzden belki de hayırlı olmuştur” diye konuştu.

 ‘SEÇİMİN KADERİNİ KÜRT SEÇMEN 

Kürt seçmenin bu seçim sonuçlarını belirleyeceğini düşünüyorum. Tayyip Erdoğan’ı desteklemiş olan Kürt seçmen son derece mutsuzdur. Bu mutsuz Kürt seçmeni AK Parti’de bırakmayacak bir formül sağlamak lazım. HDP faktörü sadece HDP’ye oy veren seçmeni ifade etmiyor. AK Parti’ye ve Erdoğan’a destek veren Kürt seçmeni oradan koparmak olmanın da tek aracıdır. Saadet Partisi ve CHP’nin bu gerçeği görerek buna göre yaklaşacaklarını umuyorum.”

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 10:17
  1. Abdüllatif şener

YORUM YAZ

  • Cengiz Cengiz 4 sa önce
    Topunuz gelin.size boş
  • Acımadı kiiii,Acımadı kiiii,5 sa önce
    Adil Gür' den de fazla yanıldın len sen şimdiye kadar. Ama boş ver, nasıl olsa bi şey olmuyo..
  • mert memetmert memet8 sa önce
    sen düşünebiliyor musun yahu :))
  • çikoçiko9 sa önce
    kim kazanacak mıchael jordan mı kazanacak,allah akıl fikir versin
  • mustafa yıldırmustafa yıldır9 sa önce
    BAŞKANLIĞA SEN ADAY OL
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