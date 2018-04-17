Eski AYM Sekreteri Kaya'ya 10 yıl hapis!

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Kaya, yakınları ve avukatı katıldı.

Davanın bugünkü celsesinde sanık Kaya ile avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması alındı. Sanık Kaya, savcı mütalaasını kabul etmediğini belirterek, suçsuz olduğunu öne sürdü. Mütalaada kendisinin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ihraç edildiğine değinildiğini anımsatan Kaya, "Benim henüz darbe devam ederken attığım tweetler var. İlkinde 'inanılmaz bir patlama oldu. Ankara'ya yazık' mesajını yazdım. Hemen ardından 'Bu yapılan sadece hükümete karşı değil, hepimize, tüm Türkiye'ye yapılan darbedir' tweetini attım. Benim pozisyonum belli. Eğer darbe başarılı olsaydı bu tweetler beni yine hapse gönderecekti" diye konuştu.

Kendisinin örgüt toplantılarına katıldığı yönünde tanık iddialarının bulunduğunu hatırlatan Kaya, bu suçlamayı da kabul etmediğini ifade etti. Mahkeme heyeti aracılığıyla tanıklara "örgüt toplantılarına katıldığımı gördünüz mü?" sorusunu yönelttiğini kaydeden Kaya, tanıkların buna "hayır" cevabını verdiğini söyledi. Kendisine iftira atıldığını iddia eden Kaya, beraat talebinde bulundu.

10 YIL HAPİS

Sanık Kaya'nın savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.