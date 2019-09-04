Eski ASO Başkanı Alaeddin Ceceli vefat etti Ankara Sanayi Odası (ASO) eski Başkanı Alaeddin Ceceli, önceki akşam hayatını kaybetti.

Eski Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Alaeddin Ceceli (89) vefat etti. Önceki akşam vefat eden Ceceli’nin cenazesi, dün Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınan öğle namazını müteakip Çankırı’nın Atkaracalar ilçesinde toprağa verildi. Ceceli, 1972’de ASO Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 1989’da ASO Yönetim Kurulu Başkanı olan Ceceli, 1991’e kadar bu görevde bulundu.

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