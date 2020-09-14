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Aktüel Eski Ankara Jandarma Komutanı kurmay albay Cengiz Tarım'ın yargılanmasına devam edildi
Aktüel

Eski Ankara Jandarma Komutanı kurmay albay Cengiz Tarım'ın yargılanmasına devam edildi

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-14 17:17:05 -
Eski Ankara Jandarma Komutanı kurmay albay Cengiz Tarım'ın yargılanmasına devam edildi

ADANA (AA) - Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski Ankara İl Jandarma Komutanı kurmay albay Cengiz Tarım'ın "anayasal düzeni ihlal etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında mesleğinden ihraç edilen tutuklu sanık Tarım, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede sanık avukatı da hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması SEGBİS ile kayda alınan sanık Cengiz Tarım, FETÖ ile herhangi bir irtibatının olmadığını ve darbe girişimine katılmadığını söyledi.

FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını belirten sanık, ''Ben operasyonel hat kullanmadım. Örgüt mahrem imamlarıyla herhangi bir irtibatım yoktur. Darbecilerin sözde sıkıyönetim atama listesinde adımın yer almasından bilgim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderildikten sonra esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için dava dosyasının taraflarına tevdi edilmesi yönünde görüşünü sundu.

Mahkeme, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak Cengiz Tarım'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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