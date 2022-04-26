Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaşadığı anıyı paylaştı

Kırşehirliler Vakfı tarafından her sene düzenli olarak gerçekleştirilen iftar programı bu yıl da düzenlendi. Yoğun ilgi gösterilen ve Ankara Hakim Evi'nde yapılan iftara başta eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya olmak üzere çok sayıda siyasi katıldı.

Başkan Erdoğan'la anısını anlattı

Medya Ankara'da yer alan habere göre; eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Bozkır'ın Tezenesi olarak bilinen Neşet Ertaş'ın cenazesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la anısını anlattı. Neşet Ertaş'ın cenazesinde mahkeme başkanı olarak görevde olduğunu belirttiği açıklamasında, "Merhum Neşet Ertaş'ın cenazesinde tabutun bir ucunda dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan bir ucunda ben vardım, defin işleminden sonra Erdoğan ile sohbet ettik." ifadelerini kullandı.

"Gönül insanı olmak lazım"

Haşim Kılıç, konuşmasının devamında; Neşet Ertaş'ın başbakanı, Anayasa mahkemesi başkanını, valileri, milletvekillerini peşinden sürüklediğini Erdoğan'a ifade ettiğini belirten Haşim Kılıç, bunun tek sebebinin gönül insanı olmaktan geçtiğini söyledi.