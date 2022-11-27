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Spor Eski Almanya Cumhurbaşkanının Trabzonspor aşkı
Spor

Eski Almanya Cumhurbaşkanının Trabzonspor aşkı

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Trabzonspor Kulübü’nü ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 10:54:00 -
Eski Almanya Cumhurbaşkanının Trabzonspor aşkı

Wulff ve beraberindeki heyet, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Yaşar Kibar Güven, Sami Karaman, Lokman Sadıklar, Coşkun Öztürk ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen ile görüştü. Wulff, futbolun ülkeler ve insanlar arasında bir köprü olduğunu belirterek, “Almanya’da ve Türkiye’de futbol çok seviliyor. Bu da ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki iletişimi sağlıyor, güçlendiriyor” ifadelerini kullandı. Sağıroğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi: “Eski Alman Teknik Direktörümüz Sunderman’ın vefatı bizi çok üzmüştü, bir kez daha saygı ile anıyoruz. Almanya en çok taraftarımızın olduğu ülkelerin başında geliyor. İlişkilerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi bizim için büyük önem arz ediyor.” Sağıroğlu, Wulff’a üzerinde adının yazılı olduğu forma hediye etti. Wulff ve Almanya Doğu Karadeniz Bölgesi Fahri Konsolosu İhsan Alioğlu’nun da yer aldığı heyet, Akyazı Stadyumu’nu gezdi.

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