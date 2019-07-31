Eski AK Partili isim tarafını belli etti! 'Ali Babacan mı Ahmet Davutoğlu mu?'

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan'ın yeni parti kuracağı yönündeki bilgiler kamoyunda tartışılmaya devam ediyor. Eski AK Parti Milletvekili Emin Şirin, TV5'te yayınlanan Buluşma Noktası programında siyasette konuşulan yeni parti iddialarını değerlendirdi.

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la görüşen Emin Şirin, yeni parti konusuna ilişkin dikkat çeken sözler sarf etti.

Davutoğlu'nda 'Partinin içinde bir değişim olabilir mi?' şeklinde bir ümit olduğunu söyleyen Şirin, "Ahmet Davutoğlu, konuşmaktan çekinmeyeceğini söylüyor" ifadelerini kullandı.

Eski vekil Emin Şirin, geçtiğimiz haftalarda AK Parti'nin kurucu üyeliğinden istifa eden Ali Babacan'a ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şirin, Ali Babacan'ın Türkiye'ye çok hizmet edebilecek bir kişi olduğunu düşündüğünü söyledi.

"Ali Babacan mı yoksa Ahmet Davutoğlu mu bir adım önde?" sorusuna Emin Şirin, Abdullah Gül ve Ali Babacan yanıtını verdi.

Şirin, konuya ilişkin olarak, "Bunu oy alabilme potansiyeli olarak söylüyorsanız pek tabii ki şu anda Abdullahgiller diyelim, Babacangiller daha önde görünüyorlar" ifadelerini kullandı.