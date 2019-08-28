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Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AK Parti’den istifa etti

12 yıl AK Parti'de çeşitli görevlerde bulunan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AK Parti’den istifa etti.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:17
Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AK Parti’den istifa etti

 SEZAİ ERHAN  YENİAKİT 

Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan ile birlikte hareket eden eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, son olarak YeniAkit’in “Ali Babacan ekibiyle yemekte buluştu” haberinde yer alan fotoğrafta da Babacan ile birlikteydi. Ergin’in istifasını e-devlet üzerinden gerçekleştirdiği belirtildi.

Sadullah Ergin kimdir?

3 Kasım 2002 tarihinde yapılan Milletvekili genel seçimlerinde Ak Parti’den Hatay milletvekili olarak parlemento’ya girdi.

İlk 7 ay Teşkilat başkanlığı bünyesinde Ege Bölge koordinatörlüğü yaptı. 20 Mayıs 2003 tarihinde AK Parti Grup Başkan vekili seçilen Ergin, 08 Ekim 2004 Tarihin de TBMM bünyesinde yapılan seçimlerde 2. kez AK Parti Grup Başkan vekili seçildi. 01 Mayıs 2009 günü Başbakan tarafından açıklanan yeni kabinede Adalet Bakanı olarak yer aldı. 6 Temmuz 2011 günü açıklanan 61. Hükümette de Adalet Bakanı olarak görev aldı.

Hatay Belediye Başkanı adayı olması sebebiyle 25 Aralık 2013 günü yapılan kabine revizyonunda istifasını verdi.

Adalet Bakanlığı görevini Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ devraldı. 30 Mart 2014 yerel seçiminde Hatay Belediye Başkanı adayı oldu, seçilemedi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:17
  1. Hatay
  2. Ali Babacan
  3. Sadullah Ergin
  4. Bekir Bozdağ

YORUM YAZ

  • YENİ TÜRKİYE*LİYENİ TÜRKİYE*Lİ5 dk önce
    Ne kadar dönek varsa piyasaya çıktı. Tedavülden kalkmış dönekler defolup gitsinler. Esas milli ve yerliler iş başında olsunlar.
  • OSMANLIOSMANLI8 dk önce
    Çok şükür AK Parti temizleniyor.
  • Osman TürkOsman Türk11 dk önce
    Çok şükür teker teker düşüyorlar partinin yakasından. Yeni bir AK Parti anlayışı bu tiplerden partiyi arındırmak da demek.
  • Osman TürkOsman Türk11 dk önce
    Çok şükür teker teker düşüyorlar partinin yakasından. Yeni bir AK Parti anlayışı bu tiplerden partiyi arındırmak da demek.

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