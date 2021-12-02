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Dünya Eski ABD Başkanı Trump yeniden aday olacağı mesajını verdi
Dünya

Eski ABD Başkanı Trump yeniden aday olacağı mesajını verdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak Kongre baskınının bir ayaklanma değil protesto olduğunu savunurken, yeniden aday olup olmayacağına ilişkin, "Ülkeyi seviyorsanız başka seçeneğiniz yok." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 09:27:00 -
Eski ABD Başkanı Trump yeniden aday olacağı mesajını verdi

Trump, aşı sağcı İngiliz kanalı GB News'e verdiği röportajda, kaybettiği 3 Kasım seçimlerin hileyle çalındığı yönündeki iddialarını tekrarladı.

Seçimden 3 gün sonra Kongre önünde miting düzenlemesinin bir hata olup olmadığı sorulan Trump, "Bir ayaklanma varsa 3 Kasım'da, seçim günü gerçekleşti ve öncesi ve sonrasında oldu. Bana göre ayaklanma buydu ve 6 Ocak bir protestoydu." dedi.

"Ne yazık ki bazı kötü şeyler olduğunu" kaydeden Trump, kendisinin 10 bin ulusal muhafızın hatta ordunun görevlendirilmesini istediğini öne sürerek "Çünkü kalabalığın çok büyük olacağını biliyordum çünkü seçime hile karıştırılması üzerine oluşan öfkeden haberdardım ve bunu herkesten daha iyi anladım." diye konuştu.

Eski ABD Başkanı, güvenlik talebinin Temsilciler Meclisi Başkanlı Nancy Pelosi tarafından geri çevrildiğini iddia etti.

"Başka seçeneğiniz yok"

Trump, 2024'te bir kez daha Başkanlık için aday olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine, "Ülkeyi seviyorsanız başka seçeneğiniz yok. Bu bir soru değil." dedi.

Ülkesini sevdiğini ve onu daha önce görülmemiş bir seviyeye getirdiğini savunan Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının bulunması başarısını da sahiplenerek "(Aşının bulunmasının) 12 yıl sürmesini bekliyorlardı ve herkes bunun işe yaramayacağını söyledi ve inanılmaz iyi çalıştılar. Muhteşem bir iş çıkardık." ifadelerini kullandı.

"Harry pişman olacak"

Trump, Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle hakkında da konuştu.

Markle'ı Kraliçe ve Kraliyet ailesine "saygısızlık" etmekle suçlayan Trump, "Onun bir hayranı değilim. İlk günden beri değildim. Bence Harry korkunç bir şekilde kullanıldı ve bir gün pişman olacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Prens Harry'nin ailesiyle olan ilişkisinin mahvedildiğini savunan Trump, Kraliçe'nin incitildiğini de belirtti.

 

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