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Dünya Eski ABD Başkanı Trump, katil Netanyahu'yla görüşecek
Dünya

Eski ABD Başkanı Trump, katil Netanyahu'yla görüşecek

Yeniakit Publisher
2024-07-23 21:16:00 -
Eski ABD Başkanı Trump, katil Netanyahu'yla görüşecek

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Washington'da bulunan katil İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla perşembe günü görüşecek.

Trump, görüşmeye ilişkin Social Truth hesabından bir mesaj paylaştı.

Netanyahu'yu 25 Temmuz Perşembe günü Florida'da ağırlayacağını ifade eden Trump, "Benim ilk başkanlık dönemimde bölgede barış ve istikrar vardı. Abraham Anlaşmaları bile imzalanmıştı. Yine olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Ukrayna dahil diğer devlet başkanlarına da söylediği gibi kendisinin "güç yoluyla barış" gündeminin savaş ve çatışmaları sonlandıracağını savundu.

Milyonlarca insanın öldüğünü kaydeden Trump, "Kamala Harris hiçbir şekilde bunu durduramaz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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