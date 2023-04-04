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Dünya Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mahkemedeki ilk sözleri
Dünya

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mahkemedeki ilk sözleri

Yeniakit Publisher
2023-04-04 22:14:00 -
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mahkemedeki ilk sözleri

Eski ABD Başkanı Donald Trump kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında New York Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadede kendisine yöneltilen 34 suçlamanın tamamını reddetti.

Mahkeme için Florida'dan New York'a gelen Trump, beraberindeki konvoyla birlikte Manhattan'daki Trump Tower'a gitti.

Trump'ın rezidansı önünde, destekçilerin buluşma çağrısı üzerine New York polisi tarafından alınan güvenlik önlemleri artırıldı.

Mahkemeye geldi

Trump, New York'taki Trump Towers'dan ayrılarak mahkeme salonuna geldi ve resmen gözaltına alındı. Trump, mahkeme salonuna geldikten sonra Gizli Servis eşliğinde bölge savcısının ofisine gitti.

Trump'ın mahkeme binasında parmak izi alınacak ve fotoğrafı çekilecek. Manhattan’daki mahkemede Trump’a, porno yıldızı Stormy Daniels'a sus payı ödenmesi sırasında ticari kayıtları tahrif ettiği iddiası soruldu.

Suçlamaları reddetmesi beklenen Trump, duruşmanın ardından Florida'ya dönüp burada konuşma yapacak.
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ABD medyasında, Trump hakkındaki iddianamede, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e "sus payı" ödeme dahil seçim kampanyası ve iş kayıtlarında ihlal eylemlerini içeren 30'dan fazla suçlama bulunduğuna dair bilgiler yer almıştı.

Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski başkan olacak.

Tüm suçlamaları reddetti

New York’ta yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels’e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkan eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki 34 suçlamanın tümünü reddetti.

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Yorumlar

Ejde

ilk sözlerini gizliyorlar aslında dıj güçlerin oyunu diyor orada ekranlar yanlış gösteriyor. Elhamdulillah

m.k

tramp zaten kudüsü yahudilere peşkeş çekmeye çalıştığından bu yana bütün ümmetin gazabını üzerine çekmişti.bunu hiç bir müslüman türk evlatları unutmayacaktır. mecidi aksa bütün ümmetin ilk kıblesidir.hala bizden bazı politikacılar bu kendini bilmez şahısı yine iktidara getirmmek istiyorlar.
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