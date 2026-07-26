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Gündem Eşiyle tartışıp taksiyle gitmişti! 5 gün sonra ormanda cesedi bulundu
Gündem

Eşiyle tartışıp taksiyle gitmişti! 5 gün sonra ormanda cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
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Eşiyle tartışıp taksiyle gitmişti! 5 gün sonra ormanda cesedi bulundu

İstanbul Kağıthane'de iddiaya göre eşiyle tartışıp taksiye binen 3 çocuk annesi kadından acı haber geldi. 5 gündür haber alınamayan kadının cesedi Sarıyer'deki ormanlık alanda bulundu.

Olay, 21 Temmuz Salı günü saat 20.30 sıralarında Kağıthane Güzeldere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eşiyle tartışan 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay (27), cadde üzerinde bir taksiye bindikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Perşembe günü kızı için Dudullu’dan kayıp ihbarı verildiği söylenen baba Çınar Yarar, ihbarın damadı V.K.’nin ağabeyi G.K. tarafından yapıldığını öğrendi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. İz süren polis ekipleri, Sarıyer Ayazağa Yeşiltepe mevkiindeki ormanlık alanda geniş çaplı arama yaptı. Yapılan aramada genç kadının cansız bedenine ulaşılırken, olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

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