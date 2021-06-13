Eşit ağırlıkta hangi bölümünde hangi dersler var?
Eşit ağırlık, EA, TM veya Türkçe Matematik olarak da tanımlanmaktadır. Eşit ağırlık bölümünü seçecek olan öğrenciler, eşit ağırlık bölümünde hangi derslerin olduğunu merak ediyor. Peki, eşit ağırlık bölümünde hangi dersler işleniyor?
Lisede alan seçimi yapan kişiler dikkatli olmalıdırlar. Çünkü yaptıkları alan seçimi üniversite hayatlarını etkilemektedir. Bu sebeple alan seçimi yaparken kişi yetenek ve becerilerini göz önünde bulundurarak alan seçimi yapmalı. Eşit ağırlık bölümünü seçmek isteyen öğrenciler, bu bölümde hangi derslerin mevcut olduğunu araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…
Eşit ağırlıkta hangi bölümünde hangi dersler var?
1-Türk Edebiyatı
2-Dil ve Anlatım
3-Geometri
4-Matematik
5-Tarih
6-Coğrafya
7-Felsefe
8-İngilizce