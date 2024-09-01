Esir takası anlaşmasını engelliyorlar diyerek Netanyahu, Hamas'ı suçladı! Dünya gündemine bomba gibi düştü!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılması için yapılan esir takası anlaşmasını Hamas'ın engellediğini öne sürdü. Hamas ile müzakerelerin devam etmediğini iddia eden Netanyahu, suçlamaların hedefi haline geldi.

Gazze'de tutulan İsrailli esir yakınları tarafından Hamas ile esir takası anlaşmasını sabote etmekle eleştirilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, suçu Hamas'a attı.Netanyahu, Gazze'deki çatışmalar sırasında İsrail ordusunun İsrailli esirlere ait 6 cenaze bulduğunu duyurmasının ardından yayınladığı görüntülü mesajda, Hamas'ın müzakereleri devam ettirmek istemediğini öne sürdü.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin esir takası anlaşmasını engellediği yönündeki sert eleştirilerinin muhatabı Başbakan Netanyahu, 27 Mayıs'ta İsrail'in ABD'nin desteğiyle bir esir takası anlaşması yapmayı kabul ettiğini ancak bunu Hamas'ın kabul etmediğini savundu.Netanyahu, ABD'nin 16 Ağustos'ta ateşkes ve esir takası anlaşmasının ana hatlarını güncellemesinin ardından İsrail'in anlaşmayı kabul ettiğini ancak "Hamas'ın yine reddettiğini" öne sürdü.Binyamin Netanyahu, kendisinin ve hükümetinin kalan esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşmaya varmaya kararlı olduğunu iddia etti.Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu'ndan Netanyahu'ya yanıtNetanyahu'nun sözlerine yanıt olarak, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu'ndan açıklama yapıldı.

Forum'dan yapılan açıklamada, Gazze'de 6 İsrailli esirin ölümünün Netanyahu'nun önerilen esir takası anlaşmalarını "baltalamasının" ve Philadelphi Koridoru'ndaki işgali sürdürme yönündeki ısrarının "doğrudan sonucu" olduğu belirtildi.Netanyahu'ya "Herkesi suçladığınız yeter. Hatalarınızın sorumluluğunu alın." çağrısı yapılan açıklamada, İsrail ordusu, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve dış istihbarat teşkilatı Mossad gibi güvenlik kurumlarının tutumuna ilişkin de Başbakan'a "Görmezden gelme kararı sizin." ifadeleri kullanıldı.Ana muhalefet lideri Lapid'den genel grev çağrısıBu arada, İsrail ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid, yayınladığı görüntülü mesajında "Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki esirleri kurtarmaktan vazgeçtiğini ve ölüme terk ettiğini dile getirerek, ülkenin en büyük işçi sendikası Hisdatrut'a genel greve giderek ülkeyi kilitleme" çağrısı yaptı.İsrail ordusu bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cansız bedenlerine ulaşıldığını duyurmuştu.İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.Netanyahu'nun anlaşma teklifine eklediği maddelerin uzlaşıyı zora soktuğu aktarılıyor.Netanyahu'nun Mısır-Gazze sınır hattındaki "Philadelphi Koridoru'nda" İsrail'in kontrolünü şart koşan maddeyi anlaşmaya eklemesinin görüşmeleri tıkadığı kaydediliyor.Netanyahu, söz konusu maddede geri adım atmayacağının altını çizmişti.